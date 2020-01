全球及中国飞机内饰行业研究报告及2020年市场展望

报告摘要

本报告研究全球及中国市场飞机内饰现状及未来发展趋势,侧重分析全球及中国市场的主要企业,同时对比北美,欧洲,亚太,南美及中国等地区的现在及未来趋势。

据QYR调查结果显示,2018年全球飞机内饰市场规模达到了908.8亿元,预计2025年将达到1209.7亿元,年复合增长率(CAGR)为4.1%。

其中亚太市场将扮演重要角色,驱动全球市场发展,特别是得益于中国、印度以及东南亚国家的快速增长。中国2018年市场规模达到xx万元,预计2025年将达到xx万元,年复合增长率预计为xx%。

北美过去几年有着不可忽视的市场地位,预计未来仍然将保持稳定发展,特别是美国,美国的变化将对全球飞机内饰的发展产生重要影响。

就目前的形式来看,全球变化较快且不可预测,未来飞机内饰行业发展将充满更多变数,需要密切关注市场的发展动态。

全球或区域行业研究报告及2020年市场展望: https://www.qyresearch.com/sample-form/form/1362944/-

本文重点分析在全球及中国有重要角色的主要企业,分析这些企业的产品市场份额、市场规模、市场定位、产品类型以及发展计划等。主要包括:

B/E Aerospace

Zodiac Aerospace

Diehl Stiftung

United Technologies

HAECO

Aviointeriors

Geven

Panasonic Avionics

Turkish Cabin Interior

SCI Cabin Interiors

factorydesign

Bucher

另外,为了更全面分析全球飞机内饰现状及未来趋势,同时为了与中国市场做对比,本文同时分析北美,欧洲,亚太,南美及中国等地区的现状及未来潜力。

北美

欧洲

亚太

南美

中国

针对产品特点,本文将分下面几种类型详细阐述:

飞机座椅

飞机机舱照明

飞机厨房

飞机厕所

飞机车窗和挡风玻璃

飞机储罐

飞机内饰面板

针对产品的应用,本文分析产品的主要应用领域,以及不同领域的消费规模、发展现状及未来趋势等。主要包括:

窄体飞机 (NBA)

宽体飞机 (WBA)

超大型飞机 (VLA)

商务喷射机

区域运输飞机 (RTA)

This post was originally published on Food and Beverage Herald